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Tekirdağ'da halk otobüsüyle çarpışan otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

06.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Kaza, özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel halk otobüsünün çapması sonucu savrulan otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Yusuf T'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı özel halk otobüsü Hürriyet Mahallesi Başmaslak Kavşağı'nda Elif A'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle savrulan otomobil, yolda yürüyen Hamit Malta (54) ve Zilfo Kapan'a (56) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malta ve Kapan, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kapan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Elif A. gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza, özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

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