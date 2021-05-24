Tekirdağ'da hasta almaya giden ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hasta almaya giden ambulansla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. yönetimindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile Hayrettin Ç. yönetimindeki 59 ABB 754 plakalı otomobil Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıktı.

Sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen ambulansa binmek istemeyen Hayrettin Ç. ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.



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