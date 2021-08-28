YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı

Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı

28.08.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza yazıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yapılan denetimlerde havayı kirlettikleri tespit edilen 12 tesise 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinin Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin mahallelerindeki koku şikayetleriyle ilgili sanayi tesislerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinde emisyon ölçümleriyle yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler gibi parametrelerin ölçümü yapıldı.

69 tesisin bacalarında kirletici gaz ölçümünün yapıldığı denetimlerde 12 işletmeye toplam 1,5 milyon lira ceza yazıldı.

Gece yapılan denetimlerde ambalaj atıklarını yaktıkları tespit edilen 3 işletmeye de 750 bin lira ceza uygulanarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu yıl gerçekleştirdiği bin 703 denetimde çevreyi kirleten tesislere toplam 20 milyon lira ceza yazdı.

Öte yandan Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Emlak Konutları Aile Sağlığı Merkezi bahçesine Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kuruldu.

İstasyonda havayı kirletici parametreler bir ay boyunca on-line ölçülecek ve parametrelere ilişkin anlık veriler, "https://www.havaizleme.gov.tr" adresinden halka açık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekne turunda denize giren kadına büyük şok! IsırıldıTekne turunda denize giren kadına büyük şok! Isırıldı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
İstanbullu rehberler Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ve üzüm bağlarını gezdiİstanbullu rehberler Tekirdağ'da Rakoczi Müzesi ve üzüm bağlarını gezdi
Anahtar Kelimeler:
Ceza Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:57
Yatsı
21:22

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Çağlayan Eczanesi
Suleymanpasa
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Güneyer Eczanesi
Suleymanpasa
Rodosto Eczanesi
Suleymanpasa
İnan Eczanesi
Kapakli
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Nurgül Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.