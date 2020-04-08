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Tekirdağ'da hayvanlar için her gün sokaklara mama ve su bırakılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da hayvanlar için her gün sokaklara mama ve su bırakılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayvanseverlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için kedi evleri ile köpek besleme odaklarına her gün mama ve su takviyesi yapıyor.

Belediye ekipleri, besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından çalışmalarını artırdı.

Kedi evleri, mama dağıtım noktaları ve beslenme odaklarına ek mama takviyesi yapan ekipler, ayrıca şehrin farklı noktalarında bulunan mamamatiklerin de temizliğini gerçekleştirip dezenfekte etti, mama ve su haznelerini doldurdu.

- "Mama ve su desteğini artırdık"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlının değerli olduğunu hatırlattı.

Belediyenin tüm ekiplerinin virüsle mücadele kapsamında aralıksız çalıştığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı bazı tedbirler kapsamında insanların sosyalleştiği kafe, kahvaltı salonları, restoranlar gibi yerler geçici süreliğine kapatıldı. Kapanan bazı yerler sokak hayvanlarını artan yemekleriyle besliyorlardı. Maalesef o canlar yemeksiz kalacaktı. Harekete geçip her gün yaptığımız mama ve su desteğini arttırarak sokak hayvanlarımıza sahip çıktık."

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