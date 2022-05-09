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Tekirdağ'da hemzemin geçitte 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili iddianame kabul edildi

09.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüs sürücüsünün "olası kasıtla öldürme ve yaralama" suçlarından cezalandırılması istendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili iddianame, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Velimeşe Mahallesi'nde geçen yıl 4 Eylül'deki kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede minibüs sürücüsü Bilal Küllü'nün ölen 7 kişi için ayrı ayrı ''olası kasıtla öldürme'', yaralanan 5 kişi için de ''kasten birden fazla kişiyi yaralama'' suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede işçi servisini kullanan Küllü'nün kapatılan bariyerin önünde bekleyen aracı geçtiğinin, ses ve ışık ikazına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin minibüse çarptığının tespit edildiği bildirildi.

- Bilirkişi raporu hazırlanmıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyeti kazayla ilgili rapor hazırlamıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan raporda minibüs sürücüsü Bilal Küllü "asli" kusurlu; hemzemin geçitteki tüm uyarı ve ikaz işaretleri ile bariyer kollarının mevcut ve çalışır durumda bulunmasına rağmen bariyer kollarının uzunluğunun yetersiz kalması, sürücünün kapalı bariyerden geçebilmesine olanak sağladığı ve koruma sistemi bulunmakla birlikte engellemede yetersizlik olduğu için TCDD işletmesi önlem eksikliği nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğünün yerel idaresi de olay yerindeki beyaz çizgilerin silik olması yüzünden "tali" kusurlu bulunmuştu.

- Olay

Ergene ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı seferini yapan "13000-1" sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmıştı.

Kazada araçtaki 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal Küllü, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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