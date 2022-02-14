YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı

Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı

14.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı at arabasından çözdüğü ata binerek polisten kaçtı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde at arabasıyla kaçan hırsızlık zanlılarından ikisi gözaltına alındı, arabadan çözerek bindiği atla kaçan zanlının aranmasına devam ediliyor.

İddiaya göre, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinin bahçesindeki hurda demirleri at arabasına yükleyen üç şüphelinin bölgeden ayrıldığını gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Ekipler, Kamyon yolu mevkisinde at arabasını durdurdu. Polislere satır ve bıçakla saldıran iki kadın gözaltına alındı.

Diğer şüpheli ise arabaya bağlı atı çözerek atla bölgeden uzaklaştı. Erkek zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyorBir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor
Adana'da kayıp kişi ölü bulunduAdana'da kayıp kişi ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
polis Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:59
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:49
Yatsı
20:09
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.