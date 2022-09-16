Tekirdağ'da iki gündür haber alınamayan balıkçı için denizde arama çalışması başlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kaybolan balıkçı aranıyor.
İki gün önce Marmara Denizi'nde teknesiyle balığa çıkan Salih Bilgin'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi açıklarında arama çalışması başlattı.
Bu arada iskelede balık tutan bazı kişilerin, denizde Bilgin'in teknesini gördükleri, ekiplerin arama çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdıkları öğrenildi.
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