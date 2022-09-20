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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

20.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 43 HB 225 plakalı otomobil, TEM otoyolu Ulaş mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya'nın kullandığı 34 BLZ 877 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde sürücü Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü Enes Y, yanında bulunan Barış Ç. ve diğer araçta bulunan 3 Suriye uyruklu kişi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaya'nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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