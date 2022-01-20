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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

20.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşar Avcı'nın (38) kullandığı 59 ADD 279 plakalı otomobil, Malkara-Hayrabolu kara yolu İbrice Köprüsü mevkisinde, Adnan Atar (59) idaresindeki 59 LR 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Atar'ın kullandığı otomobilde bulunan Arife Çelik (60) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Tekirdağ

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