Tekirdağ'da iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, ev ve iş yerlerinden para, yüzük ve cep telefonu çalan şüphelilerin H.O, B.D. ve U.B. olduğunu tespit etti.
İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, bir iş yerinin kasasından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz