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Tekirdağ'da istavritin kilogramı 120-140 liradan satılıyor

15.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan istavrit, kentte en çok tercih edilen balıkların arasında geliyor.

İstavrit, çinekop, hamsi ve sarı kanat kent sakinlerince tercih ediliyor. İstavritin kilogramı 120-140 liradan satılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara'da 3 gündür etkili olan lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden avlanmaya başladığını söyledi.

Son haftalarda istedikleri gibi bir avcılık yapamadıklarını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Havaların normale dönmesiyle balıkçılar nasiplerini aramaya başladı. Bu aralar ağlara daha çok istavrit, çinekop ve karides takılıyor. Bir ay kadar bir süre kaldı. 15 Nisan'da av sezonu sona erecek. Sezon sonuna kadar balıkçılar ekmek parası için ağ atmaya devam edecek. Balıkçılarımız kıyıya boş dönmektense yine de ekmek parasını çıkaracak kadar balıkla dönüyor. Tezgahlar boş kalmıyor."

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların istavrit ve çinekopu daha çok tercih ettiğini dile getirdi.

Havaların düzelmesiyle balıkçıların Marmara'ya açıldığını anlatan Erol, "İstavrit, çinekop ve sarı kanat ağlara takılmaya devam ediyor. Bunların yanında karides ve mezgit oluyor. Hamsi biraz az bu sene. Sezon sonuna yaklaşılmasından dolayı bazı balıkçılar avlanmayı bıraktı. Bunun için balık da az oluyor ve bu da fiyatların artmasına neden oluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balık Tekirdağ istavrit çinekop

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