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Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

İHA İHA
27.02.2024 12:11
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde E.V., O.Ö., Y.Y., O.K., Ö.B., C.A., D.M.S. ve D.D. isimli şahısların üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 4,31 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan şeffaf kağıt ele geçirildi.

Çerkezköy Gültepe Mahallesi’nde de E.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 gram bonzai ele geçirildi. Saray ilçesi Aziziye Mahallesi’nde ise O.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kapaklı Pınarça Mahallesi’nde ise F.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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