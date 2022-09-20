Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adreslerde yapılan aramalarda 230 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde bazı adreslerde kaçak içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 5 adreste yaptıkları aramada 230 litre kaçak içki, 3 damıtma işleminde kullanılan düzenek ve 40 boş şişe ele geçirdi.

Adreslerde bulunan zanlılar A.İ, R.B, S.İ. ve D.M. gözaltına alındı.



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