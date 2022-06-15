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Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı

15.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı

Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerleri ve depolarda silah imalatı yapıldığı ve silahların satışını gerçekleştirdiği iddia edilen 26 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler yürütülen çalışma kapsamında 42 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü, 1760 mermi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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