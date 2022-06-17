Tekirdağ'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak silah imalatı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 gün önce operasyon düzenlemiş, 26 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 10'u emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



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