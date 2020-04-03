YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Aralarında kimyager ve kargo görevlisinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merdiven altı yasa dışı üretimin önlenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 2 iş yeri, 2 araç ve bir ikamette arama yaptı.

Aramalarda kaçak üretilen 12 bin 400 litre etil alkol, 80 litre içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda kargo paketi, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok miktarda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
PARTNER Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
etil alkol Gözaltı kaçak üretim Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:43
Öğle
13:18
İkindi
16:53
Akşam
19:44
Yatsı
21:06

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Çorlu Eczanesi
Corlu
Atakent Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Yeni Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Sokağa çıkan 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

Belediye personeline Korona virüs eğitimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.