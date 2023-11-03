Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ile mücadelesi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Ergene ilçesinde 1 ev ve araçta arama yaptı. Aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve kaçak alkol ele geçirildi. Aramalarda 36 paket gümrük kaçağı sigara, 106 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkol, 40 litre etil alkol, 26 litre el yapımı alkol, 350 adet kapak, bin 300 adet kapüşon, 306 adet bitkisel macun, 852 adet boş içki şişesi, 13 bin 148 adet farklı markalara ait içki şişesi etiketi, 2 bin 700 adet yabancı ülke bandrolü ve bin 280 adet kapak jelatini ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

