YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu

03.11.2023 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde binlerce çeşit kaçak alkol ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ile mücadelesi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Ergene ilçesinde 1 ev ve araçta arama yaptı. Aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve kaçak alkol ele geçirildi. Aramalarda 36 paket gümrük kaçağı sigara, 106 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkol, 40 litre etil alkol, 26 litre el yapımı alkol, 350 adet kapak, bin 300 adet kapüşon, 306 adet bitkisel macun, 852 adet boş içki şişesi, 13 bin 148 adet farklı markalara ait içki şişesi etiketi, 2 bin 700 adet yabancı ülke bandrolü ve bin 280 adet kapak jelatini ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam ettiYeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti
Karacasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldıKaracasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldı
Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştuGaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:59
İkindi
15:45
Akşam
18:12
Yatsı
19:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Deva eczanesi
Suleymanpasa
Sağlik eczanesi
Cerkezkoy
Esra eczanesi
Cerkezkoy
Zeliş eczanesi
Cerkezkoy
Ali paşa eczanesi
Corlu
Beyhan eczanesi
Corlu
Yeltekin eczanesi
Hayrabolu
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.