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Tekirdağ'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.02.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

N.Ö'nün (29) kullandığı 59 AEE 025 plakalı kamyon, Malkara-Hayrabolu yolu Malkara Huzurevi yakınlarında, A.D. (56) idaresindeki 34 GCD 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı, aynı araçta bulunan R.K. (27) hayatını kaybetti. Yaralı A.D. sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü N.Ö. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Tekirdağ Malkara kamyonet kamyon kaza

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