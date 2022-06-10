Tekirdağ'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 59 ABD 758 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AAC 622 plakalı otomobil Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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