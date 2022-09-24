YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

24.09.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda, İ.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyorTekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor
Burdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldıBurdur’daki özel eğitim meslek okulunun müdür vekili görevden uzaklaştırıldı
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildiTHY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Muratlı kaza

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
13:07
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.