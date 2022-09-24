Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda, İ.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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