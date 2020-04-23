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Tekirdağ'da kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Şen (47) idaresindeki 59 ACA 895 plakalı tır, Diş Hastanesi mevkisindeki çevre yolunda bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen Ü.B'nin kullandığı 06 DG 698 plakalı kamyonetle çarpışan tırın sürücüsü Şen, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Şen'in cesedi, sıkıştığı araçtan kaza kırım ekibince çıkarılarak morga konuldu.

Yaralanan Ü.B.'nin tedavisi Tekirdağ Devlet Hastanesinde sürüyor.

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Kamyonet Kaza ölü Tekirdağ TIR

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