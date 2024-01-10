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Tekirdağ'da kar yağışı nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı

10.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı.

Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışmaları yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kar ulaşım

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Suleymanpasa
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Suleymanpasa
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