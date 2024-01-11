Tekirdağ'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İlde bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde, araçlar buzlanmanın olduğu ara sokaklarda güçlükle ilerledi.

Kent sakinlerinden Kazım Cingü, AA muhabirine, kar yağışının ardından havanın çok soğuduğunu söyledi.

Geceki buzlanmadan sonra ara sokakların yayalar ve sürücüler için tehlikeli olduğunu belirten Cingü, birkaç gün soğuk havanın devam edeceğini dile getirdi.

