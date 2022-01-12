Tekirdağ'da kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kara saplanan öğrenci servisi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.​​​​​​​

İlçeye bağlı Hasköy ve Subaşı mahalleleri arasında öğrenci taşıyan servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı.

Servis şoförü aracı bulunduğu yerden kurtaramayınca belediye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, iş makineleri yardımıyla öğrenci servisini saplandığı yerden kurtardı.

Serviste bekleyen öğrenciler, Belediye Başkanı Osman İnan'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.



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