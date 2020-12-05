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Tekirdağ'da karantinada olması gereken 2 kişi adliyeye girişte yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da karantinada olması gereken 2 kişi adliyeye girişte yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronaviirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi, adliyeye girişte tespit edilerek evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Çerkezköy Adliyesi girişinde ekiplerce kontroller yapılıyor.

Adliyeye girmeye çalışan K.Ç. ve S.Ö'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, 2 kişiyi gerekli karantina süresini tamamlamaları amacıyla ikametgahlarına götürdü.

Karantina sürecinde olmalarından dolayı ifadeleri alınamayan K.Ç. ve S.Ö. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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