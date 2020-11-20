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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişinin bankada işlem yaptığı belirlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişinin bankada işlem yaptığı belirlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken bankada işlem yaptığı tespit edilen kişi, yurda yerleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giden B.O'nun, Kovid-19 testinin pozitif olduğunun belirlenmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle bankaya giden polis, B.O'nun bankadan kaçtığını öğrendi.

Ekiplerce evinde yakalanan B.O, sağlık ekiplerince Çorlu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

B.O, hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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