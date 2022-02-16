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Tekirdağ'da "karides" tezgahları süslüyor

16.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "karides" tezgahları süslüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı karidesler 60 liradan alıcı buluyor.

Balıkçıların ağlarına takılan karides, istavrit, mezgit ve sarı kanat kent sakinlerince tercih ediliyor.

Karidesin kilosu 60-70 liradan satılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekne balıkçılarının karides mesaisinin devam ettiğini söyledi.

Küçük teknelerin 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu ay başından bu yana küçük tekne balıkçıları karides avcılığı yapıyor. Bunun yanında mezgit, istavrit de oluyor. Balıkçılar kıyıya genelde karidesle dönüyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece karides avcılığı devam edecek." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da karidesin tezgahları süslediğini dile getirerek, "Ocak ayından sonra karides avcılığı yasağının bitmesiyle avlanmaya başladık. Şu an karidesin en güzel zamanı. Vatandaşın ilgisi de güzel. Karidesin yanında mezgit, çinekop ve istavrit de tezgahımızda her zaman taze olarak yer alıyor. Balık çeşidi artarsa fiyatlarda bir miktar düşüş olabilir." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Mustafa Şahin de mevsimi olduğu için karidesi severek tükettiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
karides Tekirdağ

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