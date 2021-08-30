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Tekirdağ'da karşı şeride geçen otomobil iki otomobile çarpıştı: 6 yaralı

30.08.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da karşı şeride geçen otomobil iki otomobile çarpıştı: 6 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Selçuk E'nin kullandığı 34 NTE 55 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 06 DY 9947 ve 59 ADE 378 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Selçuk E. ile A.Ö, Y.E.Ö, A.T, M.Ö. ve F.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Tekirdağ

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