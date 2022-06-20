Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu.

Vakıflar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Vatansever (52), cumartesi günü evinden bisikletle dolaşmaya çıktı. Akşam eve gelmemesi üzerine ailesi Vatansever hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Vatansever'in cesedi Ergene Deresi'nde bulundu. Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz