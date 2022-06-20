YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

20.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu.

Vakıflar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Vatansever (52), cumartesi günü evinden bisikletle dolaşmaya çıktı. Akşam eve gelmemesi üzerine ailesi Vatansever hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Vatansever'in cesedi Ergene Deresi'nde bulundu. Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildiTekirdağ'da eski eşinin öldürdüğü kadın ve çocuğunun cenazesi defnedildi
Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldüAydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü
Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürprizÇocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen babalara sinema biletli sürpriz

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:31
Öğle
13:16
İkindi
17:16
Akşam
20:52
Yatsı
22:43
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.