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Tekirdağ’da kaza anı ve sonrası gergin anlar kamerada

İHA İHA
06.05.2024 14:56
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Tekirdağ Çorlu’da ticari taksi ile motosikletin karıştığı kaza sonrası tartışma yaşandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Eski Kiler ışıklar mevkiinde meydana geldi. Bulvar yolundan Eski Eski Tekirdağ Caddesi istikametine dönüş alan Samet Zorlu idaresindeki ticari taksi ile Santral istikametine seyreden Alper Şenyüz’ün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Alper Şenyüz yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şenyüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinde kısa süreli tartışma yaşandı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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