YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da kırsal kalkınmada 32 milyonluk hibe kazanan projeler imzalanıyor

Tekirdağ’da kırsal kalkınmada 32 milyonluk hibe kazanan projeler imzalanıyor

04.05.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı ekonomik alt yapı yatırımlarından 202 adet projenin ve 32 milyon 740 bin TL hibe tutarını almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmeleri imzalanıyor.

Tekirdağ’da Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı ekonomik alt yapı yatırımlarından hibe desteği almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmeleri imzalanıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal; hibe desteği almaya hak kazanan üreticilerimiz ile hibe sözleşmelerini imzalamaya devam etti. Öcal, “Kırsal Kalkınma Destekleri dahilinde ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 202 adet projenin ve 32 milyon 740 bin TL hibe tutarının ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı’nda, 12 adet Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projesinin hibe desteği çerçevesine alındığını ve hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 12 projenin toplam hibe tutarının 22 milyon 340 bin TL olduğunu, ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda Tekirdağ’da 190 adet projenin, toplamda 10 milyon 400 bin TL tutarında hibe almaya hak kazandığını ve hibe sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ’da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlamasıTekirdağ’da sağanak yağmur altında 1 Mayıs kutlaması
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdiAntalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi
Tavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyorTavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:58
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Akman eczanesi
Cerkezkoy
Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Şahin eczanesi
Malkara
Duygu eczanesi
Suleymanpasa
Doğuş eczanesi
Corlu
Güneş eczanesi
Ergene
Doğan eczanesi
Hayrabolu
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.