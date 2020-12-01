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Tekirdağ’da kısıtlama denetimleri başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.12.2020 23:19 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00’den itibaren Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşların kurallara azami ölçüde riayet etmesi için denetimler başladı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının açıklanmasının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlamaya ilişkin denetimler de başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00’den itibaren Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde vatandaşların kurallara azami ölçüde riayet etmesi için denetimler başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağının açıklanmasının ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kısıtlamaya ilişkin denetimler de başladı. Çorlu’da Atatürk Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı gibi meydanlarda, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yayalar hem de araçlar üzerinde uygulama yaptı.
Trafikte seyreden araçları durdurarak araçları trafik yönünden sürücüleri ise hem trafik hem de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalıp kalmadıkları yönünden denetleyen polis ekipleri işlerinden çıkarak evlerine gittiklerini ya da iş yerlerine gitmek için sokakta olduklarını beyan eden yayaların ise çalışma belgelerini kontrol etti. Polis ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü denetimler kısıtlama süresince gece boyunca devam etti.

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