Tekirdağ'da kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizleme çalışmalarına Tekirdağ'da da devam ediliyor.
Marmaraereğlisi sahilinde lodosun etkisiyle yeniden müsilaj birikti.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Ekiplerce tekne yardımıyla toplanıp vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.
Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 28 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.
Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda toplanabileceğini, çalışmaların buna göre planlanacağını ve kıyıda oluşan deniz salyasını temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz