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Tekirdağ'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı

22.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 11 ilçede operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 244 gram esrar, 105 gram kokain, 104 sentetik hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 150 şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ jandarma

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