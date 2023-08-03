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Tekirdağ’da korkutan görüntü: Barajdaki çalı ve ağaçlar ortaya çıktı

03.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışların az olması ve aşırı sıcaklıklar sebebiyle Tekirdağ’daki Yazır Barajı son 3 yılda kuruma noktasına geldi.

Suların çekilmesiyle barajdaki ağaçlar ve çalılıklar ortaya çıktı.
Kış aylarında yetersiz yağış alan Tekirdağ’da yaz aylarında da yüksek sıcaklığın etkili olması sonucu su sıkıntısı baş göstermeye başladı.

Şehirdeki yer altı sularının yanı sıra barajlarda adeta kuruma noktasına geldi. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yazır Barajı 2021 yılında yüzde 62 seviyelerinde seyrederken, 2022 yılında yüzde 25, 2023’ün Temmuz ayında ise yüzde 15 seviyelerine kadar geriledi. Barajdaki su seviyesinin çekilmesiyle suyun dibindeki ağaçlar ve çalılıklar ortaya çıktı.

Barajın kenarında oltasıyla balık tutmaya çalışan Adil Varol, “Önceden seviye bayağı yüksekti, şu 2 yıl içerisinde bayağı bir düştü. Şu anda susuzluk çekiyoruz, kuraklık var bilmiyorum nereye varacak bu halimiz. Daha önceden balık çıkıyordu, güzel balıklar da oluyordu ama bu sene hiç olmadı” dedi.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise "2022’nin yaz ayından bu tarafa maalesef kuraklık. Kış olmadı, kar zaten olmadı. Maalesef barajlarda su seviyesi yarıdan aşağıya düştü. Şimdi musluğu açtığımız zaman boşa açmamamız lazım. Çok dikkatli kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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