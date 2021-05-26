Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde kapalı olması gerekirken faaliyette olan işletmeye baskın yaptı.
Söz konusu restoranda bulunan ve alkol alan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 82 bin lira ceza kesildi.
İş yerinin faaliyetine son verilirken, aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.
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