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Tekirdağ’da kumara “Bozkurt Uyandı” operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Saray’da polis ekipleri kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri daha önceden belirlenen ve kumar oynandığı konusunda bilgi edinilip istihbarat çalışması yürütülen 8 iş yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir’in talimatıyla başlatılan “Bozkurt Uyandı” isimli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Saray’da polis ekipleri kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.
Saray ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri daha önceden belirlenen ve kumar oynandığı konusunda bilgi edinilip istihbarat çalışması yürütülen 8 iş yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir’in talimatıyla başlatılan “Bozkurt Uyandı” isimli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. Gözaltına alınan şahıslara yönelik olarak kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve suç delillerini yok etme suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Işık Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayram Eczanesi
Muratli
Çerkezköy Derman Eczanesi
Cerkezkoy
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