Tekirdağ'da kuyumcudan altın bileklik çalınması güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu kuyumcudan altın bileklik çalan kişinin Nijerya asıllı J.I.C. olduğunu tespit etti.

İstanbul'da benzer yöntemle 4 hırsızlığa daha karıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen J.I.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin altın bilekliği çalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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