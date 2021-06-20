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Tekirdağ'da "Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

20.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da "Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da mor renkli lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Valilik himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Tekirdağ Lavanta Günleri sona ermesine rağmen vatandaşlar tarlaya fotoğraf çektirmeye geliyor.

Etkinlik kapsamında tarla girişine asılan "Dışarıdan stres getirmek yasaktır" tabelası ise gelenleri gülümsetiyor.

Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Vatandaşlar çiçek açan lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, mor renkli tarlaların ziyaretçileri adeta büyülediğini söyledi.

Hacıoğlu, doğanın bu eşsiz güzelliğinde ziyaretçilerin huzur bulduğunu belirterek, "Salgın sürecinde insanlar evde oturmaktan sıkıldı. Ziyaretçilerden stresten uzaklaşarak burada kendilerine gelmelerini istiyoruz. Buradan yeni bir ruh ve heyecanla ayrılacaklardır. Herkes buradan güzel anılarla mutlu bir şekilde ayrılıyor." dedi.

Firuze Karakoyun da İstanbul'dan lavanta tarlasına gezmeye geldiğini ifade ederek, "Bu güzellikleri görmek beni çok mutlu etti. Isparta'ya gitmeye hiç gerek yok İstanbul'a 2 saatlik mesafedeki Tekirdağ'a gelmek yeterli. Bu güzellikleri görüp fotoğraf çekilmek çok güzel bir duygu. Herkesin burayı gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

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