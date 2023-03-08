YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için temizlik malzemesi üretiyor

Tekirdağ'da liseliler depremzedeler için temizlik malzemesi üretiyor

08.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için temizlik malzemesi üretiyor.

Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, deprem bölgesindeki afetzedeler için atölyede hazırladığı deterjan, çamaşır suyu ve sabun gibi ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Fuat Yıldız, AA muhabirine, depremzedeler için ilk günden itibaren ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar ürettikleri 2,5 ton temizlik malzemesini ihtiyacı olan illere gönderdiklerini ifade eden Yıldız, "Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerimiz, öğretmenleriyle temizlik malzemesi üretiyor. Ürettiklerimizi kolileyip, hazır hale getirip, kaymakamlığımız aracılığıyla bölgeye götürecek kuruluşa teslim ediyoruz. Öğrencilerimizle üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Bostancı da herkesin depremzedeler için bir şeyler yaptığını, kendilerinin de temizlik malzemesi üreterek destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

11. sınıf öğrencisi Doğukan Özhan ise depremzedelere desteklerinin süreceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kameradaKırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada
Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyorOsmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor
İzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldüİzmir'de tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ lise

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:26
İkindi
16:39
Akşam
19:15
Yatsı
20:34
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.