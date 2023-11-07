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Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

07.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosun görüntüsünün kirlilikten kaynaklanmadığını söyledi.

Lodosun denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından kıyıda yosun birikintisi oluştuğunu aktaran Tecer, "Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da zaman zaman kentte sahillerde bu durumun meydana geldiğini dile getirdi.

Bütün sahillerde yosun olmadığını belirten Pehlivanoğlu, "Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Lodosla birlikte gelen yosunlar yine havanın karayele dönmesiyle gidiyor. Kalan yosunlarda belediye ekipleri tarafından temizleniyor." diye konuştu.

Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince toplanıyor.

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Tekirdağ Lodos

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