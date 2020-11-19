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Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.11.2020 14:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi

Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mandıradan kaşar peyniri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir peynir fabrikasının deposundan 6 gün içinde farklı zamanlarda yaklaşık 200 bin lira değerinde kaşar peyniri çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri tespit eden ekipler, içerisinde M.A, A.A, O.A. ve G.T'nin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Şüphelilerin depolarında ve araçlarında yapılan aramada, 10 çuval içerisindeki 587,5 kilogram kaşar peyniri ele geçirildi.

Bu kişilerden O.A. gözaltına alındı, firari R.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Peynirler sahibine teslim edildi.

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