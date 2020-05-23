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Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da marketlerde yoğunluk yaşandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bazı vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı arifesi olan yasağın ilk gününde gıda satışının yapıldığı marketlerin bulunduğu yerlerde zaman zaman yoğunluk yaşandı, kasalarda kuyruklar oluştu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, marketlerde hareketliliğe ve sosyal mesafenin ihlal edilmesine neden oldu.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 17.00'ye kadar faaliyet gösterebilecek.

Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

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