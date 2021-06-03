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Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

03.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 6 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Polis, açık olduğu tespit edilen masaj salonunda bulunan 6 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.

İş yerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyruklu 3 kadın da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Zabıta ekiplerince tutanak tutmasının ardından iş yeri kapatıldı.

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