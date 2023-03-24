YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da meslek liseliler yetiştirdikleri marulları depremzedelere dağıtıyor

Tekirdağ'da meslek liseliler yetiştirdikleri marulları depremzedelere dağıtıyor

24.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir meslek lisesinin öğrencileri, 3 dönümlük alanda yetiştirdikleri marulları, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen depremzede ailelerle paylaşıyor.

Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 44 öğrencisi, teorik eğitimin yanı sıra okulun 3 dönümlük uygulama alanında toprağın işlenmesinden tohumun ekimine, ürünün yetiştirilmesinden bakım ve hasadına kadar her aşamasında görev alıyor.

Öğrenciler, uygulama alanında marul başta olmak üzere soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, bal kabağı, üzüm ve ata tohumundan sebze yetiştiriyor.

Arazide ata tohumlarından fide ve üzüm yetiştiriciliğiyle ilgili çalışma yapan öğrenciler, meyve bahçesinde elma da üretecek.

Öğrenciler, ekiminden bakımına ve hasadına kadar büyük emek harcadıkları ürünleri, ilçede yaşayan depremzede aileler ile paylaşıyor.

"GÜNDE 10 DEPREMZEDE AİLE İLE PAYLAŞIYORUZ"

Lisenin tarım teknolojileri alan şefi Gülnur Pelit, AA muhabirine, ülkenin Kahramanmaraş merkezli depremlerle üzücü bir süreç yaşadığını söyledi.

Öğrencileriyle depremzede ailelere yardımcı olmak istediklerini belirten Pelit, "Marul hasadımızı gerçekleştirdik. Topladığımız marulları Kaymakamlık koordinesinde ilçemize yerleşmiş, günde 10 depremzede aile ile paylaşıyoruz. Sebze yetiştiriciliği alanımızda yetiştirilen diğer ürünlerimiz yaza doğru hasat edilecek. Tüm bu ürünlerimizi depremzede ailelerimiz ile paylaşmayı düşünüyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla tarımın öneminin dünyada çok daha net anlaşıldığını vurgulayan Pelit, okulda bilimsel metotlar ile öğrencilerin çiftçiliği daha bilinçli bir şekilde öğrenmelerini sağladıklarını ifade etti.

Pelit, öğrencilerin çoğunun çiftçi kökenli ailelerden geldiğini anlatarak, "Gereksiz gübre, kimyasal kullanımı, yanlış sulamanın nelere neden olduğunu çocuklarımız öğrenmiş durumda. Mezun olduklarında küçük aile işletmelerinde çok daha bilinçli, üretim odaklı çalışmalar yapacaklarını biliyoruz." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE MUTLU OLDU

9. sınıf öğrencisi Emir Akgün ise yetiştirdikleri ürünleri depremzede aileler ile paylaşmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Ünal Arslan da bu sene mezun olacağını belirterek, "Tarımı daha bilimsel ve bilinçli bir şekilde yapabilmeyi öğrendik. Babam da çiftçilik yapıyor ve ona bildiklerim konusunda fikir veriyorum. Hem ekim konusunda hem de tarım makineleri konusunda düşüncelerimi paylaşıyorum ayrıca depremzedelere destek olacağımız için çok mutluyuz." değerlendirmesine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralıOtomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
Depremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’deDepremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’de
Diyarbakır’da üç ayrı yerde iftar çadırı kurulduDiyarbakır’da üç ayrı yerde iftar çadırı kuruldu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Meslek Lisesi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
13:21
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:52
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.