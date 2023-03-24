Tekirdağ'da meslek liseliler yetiştirdikleri marulları depremzedelere dağıtıyor

Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 44 öğrencisi, teorik eğitimin yanı sıra okulun 3 dönümlük uygulama alanında toprağın işlenmesinden tohumun ekimine, ürünün yetiştirilmesinden bakım ve hasadına kadar her aşamasında görev alıyor.

Öğrenciler, uygulama alanında marul başta olmak üzere soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, bal kabağı, üzüm ve ata tohumundan sebze yetiştiriyor.

Arazide ata tohumlarından fide ve üzüm yetiştiriciliğiyle ilgili çalışma yapan öğrenciler, meyve bahçesinde elma da üretecek.

Öğrenciler, ekiminden bakımına ve hasadına kadar büyük emek harcadıkları ürünleri, ilçede yaşayan depremzede aileler ile paylaşıyor.

"GÜNDE 10 DEPREMZEDE AİLE İLE PAYLAŞIYORUZ"

Lisenin tarım teknolojileri alan şefi Gülnur Pelit, AA muhabirine, ülkenin Kahramanmaraş merkezli depremlerle üzücü bir süreç yaşadığını söyledi.

Öğrencileriyle depremzede ailelere yardımcı olmak istediklerini belirten Pelit, "Marul hasadımızı gerçekleştirdik. Topladığımız marulları Kaymakamlık koordinesinde ilçemize yerleşmiş, günde 10 depremzede aile ile paylaşıyoruz. Sebze yetiştiriciliği alanımızda yetiştirilen diğer ürünlerimiz yaza doğru hasat edilecek. Tüm bu ürünlerimizi depremzede ailelerimiz ile paylaşmayı düşünüyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla tarımın öneminin dünyada çok daha net anlaşıldığını vurgulayan Pelit, okulda bilimsel metotlar ile öğrencilerin çiftçiliği daha bilinçli bir şekilde öğrenmelerini sağladıklarını ifade etti.

Pelit, öğrencilerin çoğunun çiftçi kökenli ailelerden geldiğini anlatarak, "Gereksiz gübre, kimyasal kullanımı, yanlış sulamanın nelere neden olduğunu çocuklarımız öğrenmiş durumda. Mezun olduklarında küçük aile işletmelerinde çok daha bilinçli, üretim odaklı çalışmalar yapacaklarını biliyoruz." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE MUTLU OLDU

9. sınıf öğrencisi Emir Akgün ise yetiştirdikleri ürünleri depremzede aileler ile paylaşmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Ünal Arslan da bu sene mezun olacağını belirterek, "Tarımı daha bilimsel ve bilinçli bir şekilde yapabilmeyi öğrendik. Babam da çiftçilik yapıyor ve ona bildiklerim konusunda fikir veriyorum. Hem ekim konusunda hem de tarım makineleri konusunda düşüncelerimi paylaşıyorum ayrıca depremzedelere destek olacağımız için çok mutluyuz." değerlendirmesine yer verdi.

