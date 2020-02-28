YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da metruk binada yangın

Tekirdağ’da metruk binada yangın

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gökçe Sokak’taki metruk bir binada yangın çıktı.

Tekirdağ’da metruk binada yangın

Tekirdağ’da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gökçe Sokak’taki metruk bir binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının ardından olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri ise kullanılmayan binanın elektriğini keserek güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakinleri, yangının madde bağımlılarınca çıkarıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:28
İkindi
16:33
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Fatih Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Üzmezoğlu Eczanesi
Suleymanpasa
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tokgöz Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Karadenizli tayfalar Marmara'da balık olmayınca memleketlerine erken döndü

Karadenizli tayfalar Marmara'da balık olmayınca memleketlerine erken döndü

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.