Tekirdağ'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza O. idaresindeki 34 BVN 410 plakalı minibüs ile Ahmet T'nin kullandığı 10 CAV 53 plakalı hafif ticari araç Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kumbağ-Tekirdağ yolunda bir süre aksayan trafik akışı araçlarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

