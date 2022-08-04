Tekirdağ'da minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu minibüste, yurda yasa dışı yollardan giren 14 Bangladeş ve 8 Nepal uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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