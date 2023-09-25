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Tekirdağ'da "nakliye dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

25.09.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılar, 3 traktörü ve 28 ton sac malzemeyi, sahte evraklarla fabrikalardan teslim alıp belirtilen adresler yerine satmak üzere başka yere taşımışlar.

Tekirdağ'da sahte evrak ve plakalar kullanarak "nakliye dolandırıcılığı" yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde, fabrikalara sahte evrak ve plakalarla nakliye hizmeti veren kişilerin, aldıkları ürünleri adreslere teslim etmeyerek satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda iş yeri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bulunan 2 ayrı fabrikayı, 3 traktörü ve 96 bin avro değerinde 28 ton sac malzemesini nakliye maksadıyla alarak benzer yöntemlerle dolandırdığını tespit etti.

Polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini belirledikleri T.T, E.T, H.Y. ve E.Ö'yü, saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Traktörlerin sahiplerine teslim edildiği, diğer malzemelerin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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