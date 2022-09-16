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Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 489 bin lira ceza

16.09.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 489 bin lira ceza

Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 489 bin lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Kapaklı ilçesinde ormanlık alana tekstil atığı döken kişiye 122 bin, tekstil atıklarının ait olduğu firmaya 367 bin lira ceza yazıldığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarça-Safaalan yolundaki ormanlık alana atık döküldüğü bilgisi üzerine İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Çevre Timi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda 25 büyük boy şeffaf torba içerisine konulmuş sünger, bez gibi tekstil ve elyaf atıklarının bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu atıkları ormanlık alana döken araç ve sürücüsü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli atıkları ormanlık alana döktüğünü anlatarak, atıkları aldığı işletmenin bilgisini verdi.

Çevre Kanunu kapsamında sürücüye 122 bin lira, işletmeye de 367 bin lira para uygulandı.

Bu arada sürücü ve işletme hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 489 bin lira ceza

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Ceza Tekirdağ Atık

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